Британская разведка подтвердила планы Путина по созданию новых "добровольческих подразделений"

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

В разведке напоминают, что российские власти опубликовали видеозапись, на которой видно, как Путин встречается с бывшим начальником штаба ЧВК Вагнера Андреем Трошевым. Российский диктатор назначил его смотрителем и координатором новых так называемых добровольческих боевых подразделений. На встрече был также заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

По данным британской разведки, примерно во время восстания вагнеровцев в июне 2023 года Трошев принял должность в официальных силовых структурах РФ. Вероятно, он принимал участие в поощрении других наемников ЧВК Вагнера подписывать контракты с минобороны РФ. Поэтому многие боевики, вероятно, считают его предателем.

Как сообщает разведка Британии, президентская поддержка Трошева и Евкурова указывает на то, что Россия продолжает использовать так называемые добровольческие подразделения и частные военные компании, а также планирует будущее ЧВК Вагнера.

"Россия готова использовать опыт ветеранов, которые могут продемонстрировать свою верность государству и продолжать деятельность на глобальном Юге, но, вероятно, с большим наблюдением со стороны Кремля", - считают в разведке.