Британская разведка подтвердила планы Путина по созданию новых "добровольческих подразделений"
Приказ президента РФ Владимира Путина Андрею Трошеву, бывшему начальнику штаба ЧВК Вагнера, набирать на войну "добровольцев" означает, что Россия продолжает использовать добровольческие подразделения и частные военные компании
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
В разведке напоминают, что российские власти опубликовали видеозапись, на которой видно, как Путин встречается с бывшим начальником штаба ЧВК Вагнера Андреем Трошевым. Российский диктатор назначил его смотрителем и координатором новых так называемых добровольческих боевых подразделений. На встрече был также заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.
По данным британской разведки, примерно во время восстания вагнеровцев в июне 2023 года Трошев принял должность в официальных силовых структурах РФ. Вероятно, он принимал участие в поощрении других наемников ЧВК Вагнера подписывать контракты с минобороны РФ. Поэтому многие боевики, вероятно, считают его предателем.
Как сообщает разведка Британии, президентская поддержка Трошева и Евкурова указывает на то, что Россия продолжает использовать так называемые добровольческие подразделения и частные военные компании, а также планирует будущее ЧВК Вагнера.
"Россия готова использовать опыт ветеранов, которые могут продемонстрировать свою верность государству и продолжать деятельность на глобальном Юге, но, вероятно, с большим наблюдением со стороны Кремля", - считают в разведке.
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- 29 сентября Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК Вагнера Андрею Трошеву заняться формированием так называемых добровольческих подразделений для войны в Украине.
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