Британская разведка подтвердила хаотическое отступление одного из подразделений РФ под Бахмутом
Подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ хаотично отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления
Об этом пишет минобороны Британии в twitter.
Британская разведка обращает внимание, что за последние четыре дня подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, вероятно, хаотично отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления. Украинские силы вернули себе не менее 1 км территории.
Этот район имеет определенное тактическое значение, поскольку это был российский плацдарм на западной стороне канала Северский Донец-Донбасс, обозначающий линию фронта в этой части сектора.
"72 бригада является частью 3-го российского армейского корпуса, формирование, созданного осенью 2023 года, которое преследовало обвинение в плохом моральном состоянии и ограниченной боеспособности. Его развертывание в столь сложном и оперативно важном секторе подчеркивает серьезную нехватку в России надежных боевых подразделений". подытожили в разведке Британии.
-
10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подтвердил информацию, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины заставили россиян отступить на дистанцию до 2 км.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.67Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное