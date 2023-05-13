Об этом пишет минобороны Британии в twitter.

Британская разведка обращает внимание, что за последние четыре дня подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, вероятно, хаотично отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления. Украинские силы вернули себе не менее 1 км территории.

Этот район имеет определенное тактическое значение, поскольку это был российский плацдарм на западной стороне канала Северский Донец-Донбасс, обозначающий линию фронта в этой части сектора.

"72 бригада является частью 3-го российского армейского корпуса, формирование, созданного осенью 2023 года, которое преследовало обвинение в плохом моральном состоянии и ограниченной боеспособности. Его развертывание в столь сложном и оперативно важном секторе подчеркивает серьезную нехватку в России надежных боевых подразделений". подытожили в разведке Британии.