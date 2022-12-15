Британская разведка оценила возможность нового наступления на Север Украины
В британской разведке оценили, составляют ли проходящие обучение белорусские и российские войска успешную силу для проведения нового наступления на Север Украины
Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что учения белорусской армии проходят на северо-западе страны, вдали от границы с Украиной. При этом в Беларусь были переброшены российские подразделения мобилизованных резервистов.
В Минобороны Великобритании отмечают, что Беларусь сыграла ключевую роль в наступлении России на Киев 24 февраля.
"Однако вряд ли белорусские войска и российские подразделения, проводящие учения, составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на Север Украины", - отметили в британской разведке.
- 13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил.
- 14 декабря стало известно, что во время "проверки боеготовности" армии Беларуси по меньшей мере 20 танков были переброшены на полигон под Гродно вблизи границы с Литвой и Польшей.
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