Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что учения белорусской армии проходят на северо-западе страны, вдали от границы с Украиной. При этом в Беларусь были переброшены российские подразделения мобилизованных резервистов.

В Минобороны Великобритании отмечают, что Беларусь сыграла ключевую роль в наступлении России на Киев 24 февраля.

"Однако вряд ли белорусские войска и российские подразделения, проводящие учения, составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на Север Украины", - отметили в британской разведке.

13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил.

14 декабря стало известно, что во время "проверки боеготовности" армии Беларуси по меньшей мере 20 танков были переброшены на полигон под Гродно вблизи границы с Литвой и Польшей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb