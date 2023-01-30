Британская разведка оценила вероятность новой волны мобилизации в РФ
Руководство РФ не отказалось от новой волны мобилизации, поскольку вооруженные силы страны-агрессорки испытывают дефицит личного состава
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка предполагает, что российские власти оставляют открытым вариант еще одного призыва в рамках объявленной ранее "долевой мобилизации". В частности, 22 января СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют киргизским трудовым мигрантам с двойным гражданством покидать РФ и утверждают, что их имена находятся в списках на мобилизацию.
Кроме того, 23 января спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "долевой мобилизации" продолжает оставаться в силе, якобы для обеспечения надлежащего функционирования вооруженных сил.
"Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность армии в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине и в то же время минимизировать внутреннюю критику", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 24 января телеканал CNN сообщил, что российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность еще одной волны мобилизации с призывом около 200 тысяч человек.
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