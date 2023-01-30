Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка предполагает, что российские власти оставляют открытым вариант еще одного призыва в рамках объявленной ранее "долевой мобилизации". В частности, 22 января СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют киргизским трудовым мигрантам с двойным гражданством покидать РФ и утверждают, что их имена находятся в списках на мобилизацию.

Кроме того, 23 января спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "долевой мобилизации" продолжает оставаться в силе, якобы для обеспечения надлежащего функционирования вооруженных сил.

"Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность армии в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине и в то же время минимизировать внутреннюю критику", - пришли к выводу в разведке Британии.

24 января телеканал CNN сообщил, что российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность еще одной волны мобилизации с призывом около 200 тысяч человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb