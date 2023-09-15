Британская разведка оценила степень повреждения корабля и субмарины РФ в результате удара ВСУ по Севастополю

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

В разведке напомнили, что утром 13 сентября несколько ракет поразили судостроительный завод "Севморзавод" на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России. Десантный корабль "Минск" и подлодка проекта Kilo 636.3 "Ростов-на-Дону" получили повреждения при прохождении технического обслуживания в сухих доках.

Несмотря на то, что министерство обороны России преуменьшает повреждение кораблей, данные из открытых источников свидетельствуют о том, что корабль "Минск", вероятно, был функционально разрушен, тогда как "Ростов", вероятно, получил "катастрофические повреждения".

"Любая попытка вернуть подлодку к эксплуатации, вероятно, займет много лет и будет стоить сотни миллионов долларов", - добавили в сообщении.

По данным разведки, существует реальная вероятность того, что сложная задача по вывозу обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед ЧФ серьезную проблему поддержки технического обслуживания флота.

Потеря субмарины лишает флот РФ одной из четырех подлодок, способных нести крылатые ракеты, сыгравшие важную роль в нанесении ударов по Украине и направлении российской силы через Черное море и Восточное Средиземноморье.