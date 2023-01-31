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Британская разведка оценила способность РФ совершить оперативный прорыв в Донецкой области

31 января, 2023 вторник
09:25
война с Россией

Россия не имеет достаточного количества сил, чтобы добиться значительного оперативного прорыва в районе Павловки и Угледара в Донецкой области

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка предполагает, что за последние три дня Россия, вероятно, превратила свои зондирующие атаки вокруг Павловки и Угледара Донецкой области в более согласованный штурм.

Населенные пункты расположены в 50 км юго-западнее Донецка. РФ в этом районе ранее использовала 155 бригаду морской пехоты для неудачного штурма в ноябре 2022 года. Ее подразделения сейчас входят в состав сил, по меньшей мере, вероятно, бригады продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая несколько месяцев обозначала линию фронта.

"Российское командование, вероятно, преследует цель разработать новое направление продвижения к контролируемой Украиной части Донецкой области, чтобы отвлечь украинские силы от Бахмутского сектора. Существует реальная вероятность того, что Россия продолжит достигать локальных успехов на этом направлении. Однако маловероятно, что у РФ достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы добиться значительного оперативного прорыва", - пришли к выводу в разведке Британии.

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