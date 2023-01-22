Британская разведка оценила способность РФ реформировать армию
Россия во время анонсированной реформы вооруженных сил будет испытывать трудности с персоналом и вооружением
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 17 января Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах серьезных изменений в структуре вооруженных сил, которые должны быть внедрены в период с 2023 по 2026 год. В частности, они предполагают увеличение личного состава российской армии до 1,5 млн., что на 250 тыс. больше, чем было анонсировано ранее.
Шойгу также объявил о восстановлении Московского и Ленинградского военных округов, частичном возвращении в советскую организацию войск на западе РФ. Кроме того, новый армейский корпус планируется создать в Карелии, у финской границы.
"Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, оценивает, что усиленная военная угроза будет продолжаться еще много лет после войны с Украиной. Однако Россия, скорее всего, испытывает трудности с персоналом и оборудованием для запланированного расширения", - дошли выводу в разведке Британии.
- 21 декабря 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 млн человек.
- 17 января 2023 года российский диктатор Владимир Путин поручил за следующие три года увеличить российскую армию до 1,5 млн. военнослужащих.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное