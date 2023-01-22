Британская разведка оценила способность РФ реформировать армию

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 17 января Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах серьезных изменений в структуре вооруженных сил, которые должны быть внедрены в период с 2023 по 2026 год. В частности, они предполагают увеличение личного состава российской армии до 1,5 млн., что на 250 тыс. больше, чем было анонсировано ранее.

Шойгу также объявил о восстановлении Московского и Ленинградского военных округов, частичном возвращении в советскую организацию войск на западе РФ. Кроме того, новый армейский корпус планируется создать в Карелии, у финской границы.

"Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, оценивает, что усиленная военная угроза будет продолжаться еще много лет после войны с Украиной. Однако Россия, скорее всего, испытывает трудности с персоналом и оборудованием для запланированного расширения", - дошли выводу в разведке Британии.

21 декабря 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 млн человек.

17 января 2023 года российский диктатор Владимир Путин поручил за следующие три года увеличить российскую армию до 1,5 млн. военнослужащих.

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