Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка в своем ежедневном отчете обращает внимание, что Каховская дамба в Херсонской области является одним из двух основных дорожных путей пересечения нижнего течения реки Днепр. 11 ноября она получила значительные повреждения из-за разрушения российскими войсками во время отступления из Херсона. Вероятно, это было сделано с целью воспрепятствовать будущему украинскому наступлению.

"Три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце дамбы были разрушены, что сделало проезд невозможным. Однако трое водосливных ворот под этим участком дамбы остались в основном невредимыми. Нынешний уровень вреда вряд ли приведет к серьезным наводнениям ниже по течению", - пришли к выводу. разведке Британии.

12 ноября компания Maxar опубликовала спутниковые снимки моста на Каховской гидроэлектростанции, который россияне взорвали во время бегства из Херсона.

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