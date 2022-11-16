Британская разведка оценила состояние дамбы Каховской ГЭС после устроенных россиянами взрывов
Подрыв россиянами во время бегства из Херсона дамбы Каховской ГЭС сделал проезд через нее невозможным, однако не привел к затоплению окрестных территорий
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка в своем ежедневном отчете обращает внимание, что Каховская дамба в Херсонской области является одним из двух основных дорожных путей пересечения нижнего течения реки Днепр. 11 ноября она получила значительные повреждения из-за разрушения российскими войсками во время отступления из Херсона. Вероятно, это было сделано с целью воспрепятствовать будущему украинскому наступлению.
"Три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце дамбы были разрушены, что сделало проезд невозможным. Однако трое водосливных ворот под этим участком дамбы остались в основном невредимыми. Нынешний уровень вреда вряд ли приведет к серьезным наводнениям ниже по течению", - пришли к выводу. разведке Британии.
- 12 ноября компания Maxar опубликовала спутниковые снимки моста на Каховской гидроэлектростанции, который россияне взорвали во время бегства из Херсона.
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