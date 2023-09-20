Британская разведка оценила ситуацию на фронте после успехов ВСУ возле Бахмута
С 15 сентября украинские войска взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка возле Бахмута. Из-за дислокации россиян на Мелитопольское направление их оборона в Донецкой области ослабла
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что освобожденные поселки находятся примерно в 8 км к югу от города Бахмут Донецкой области.
По данным разведки, этот тактический успех приближает украинские силы к дороге Т 05-13, одному из основных маршрутов поставок Бахмута с юга. Однако Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, проходящую по насыпи между Клещевкой и Т 05-13, создавая готовую оборону.
"Недавнее передислокирование российских воздушно-десантных сил из Бахмута в Запорожье на юге Украины, вероятно, ослабило оборону России вокруг Бахмута", - считают в разведке.
- За прошедшие сутки российские захватчики пытались безуспешно наступать на Бахмутском, Марьинском и Запорожском направлениях.
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