Британская разведка оценила ситуацию на фронте и планы РФ на Купянском направлении

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что украинские защитники продолжают наступать в Ореховском направлении на юге Украины, при этом их подразделения выходят на первую главную линию обороны РФ.

"Российские войска, преимущественно в составе подразделений 58 общевойсковой армии и воздушно-десантных войск России, стремятся остановить украинское контрнаступление, сохраняя собственное наступление на северном направлении вокруг Купянска", - считают в разведке.

Также там подчеркивают, что российские войска, вероятно, стремятся отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставив ее разделить свои силы между Ореховым и Купянском.

Поскольку Россия добилась небольших успехов у Купянска с начала украинского контрнаступления в июне, она, скорее всего, стремится использовать эти успехи, продолжая ресурсную поддержку в этом направлении. Однако Россия рискует разделить свои силы, пытаясь воспрепятствовать украинскому прорыву.