Британская разведка оценила ситуацию на фронте и планы РФ на Купянском направлении
По оценке разведки Британии, россияне, вероятно, пытаются отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставляя ее разделить свои силы между Ореховом и Купянском
Об этом пишет министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что украинские защитники продолжают наступать в Ореховском направлении на юге Украины, при этом их подразделения выходят на первую главную линию обороны РФ.
"Российские войска, преимущественно в составе подразделений 58 общевойсковой армии и воздушно-десантных войск России, стремятся остановить украинское контрнаступление, сохраняя собственное наступление на северном направлении вокруг Купянска", - считают в разведке.
Также там подчеркивают, что российские войска, вероятно, стремятся отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставив ее разделить свои силы между Ореховым и Купянском.
Поскольку Россия добилась небольших успехов у Купянска с начала украинского контрнаступления в июне, она, скорее всего, стремится использовать эти успехи, продолжая ресурсную поддержку в этом направлении. Однако Россия рискует разделить свои силы, пытаясь воспрепятствовать украинскому прорыву.
- В течение 1 сентября россияне пытались безуспешно наступать на 4 направлениях, однако удачи не имели. Вместо этого ВСУ успешно продвигаются на Мелитопольском направлении.
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