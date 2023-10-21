Британская разведка оценила потенциальную угрозу патрулирования самолетов РФ с "кинджалами" над Черным морем

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

В ходе заявления, по мнению разведки, президент РФ ссылался на усиление морского присутствия США в восточном Средиземноморье с намерением удерживать эти суда под угрозой, используя систему вооружения с дальностью действия до 2000 км.

Отмечается, что заявление Путина отвечает типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад "агрессором", а агрессию РФ - "необходимой для защиты государства".

По словам разведки, Путин отдельно подчеркнул наличие в МиГ-31 "кинжалов", чтобы показать, что РФ и дальше может производить и эксплуатировать новое оружие, несмотря на войну в Украине. Однако кинжалы остаются на стадии оперативного тестирования, а их результаты в Украине до сих пор были плохие.

"На бумаге он остается очень мощным, способным достичь гиперзвуковых скоростей и избегать современных систем противовоздушной обороны, хотя почти наверняка требует значительного усовершенствования в том, как Россия использует его для реализации этого потенциала", - добавили в разведке.