Британская разведка оценила потенциальную угрозу патрулирования самолетов РФ с "кинджалами" над Черным морем
Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что самолеты РФ с "кинджалами" будут патрулировать пространство над Черным морем. В разведке считают, что так Россия хочет показать свою военную силу
Об этом пишет министерство обороны Великобритании.
В ходе заявления, по мнению разведки, президент РФ ссылался на усиление морского присутствия США в восточном Средиземноморье с намерением удерживать эти суда под угрозой, используя систему вооружения с дальностью действия до 2000 км.
Отмечается, что заявление Путина отвечает типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад "агрессором", а агрессию РФ - "необходимой для защиты государства".
По словам разведки, Путин отдельно подчеркнул наличие в МиГ-31 "кинжалов", чтобы показать, что РФ и дальше может производить и эксплуатировать новое оружие, несмотря на войну в Украине. Однако кинжалы остаются на стадии оперативного тестирования, а их результаты в Украине до сих пор были плохие.
"На бумаге он остается очень мощным, способным достичь гиперзвуковых скоростей и избегать современных систем противовоздушной обороны, хотя почти наверняка требует значительного усовершенствования в том, как Россия использует его для реализации этого потенциала", - добавили в разведке.
- Президент РФ Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в среду, 18 октября, провели длительные переговоры о сотрудничестве. После встречи Путин заявил, что Украина "задумалась над переговорами", а самолеты РФ с "кинджалами" теперь будут патрулировать пространство над Черным морем.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает , что новые заявления президента РФ Владимира Путина о патрулировании самолетов с "кинджалами" в Черном море, вероятно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не изменят для Украины.
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