Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что через восемь месяцев после вторжения основные элементы российского военного руководства функционируют все хуже. На тактическом уровне почти наверняка наблюдается обострение нехватки квалифицированных младших офицеров для организации и руководства новомобилизованными резервистами.

Очевидцы свидетельствуют, что 15 октября сослуживец расстрелял 11 российских солдат под Белгородом после того, как офицер оскорбительно высказался в адрес новобранцев из национальных меньшинств. Плохое руководство более низкого уровня, вероятно, ухудшает низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил.

"Четыре из пяти генералов, непосредственно руководивших вторжением РФ в Украину в феврале 2022 года, уволены. Их замена пока мало помогла улучшить боевые характеристики России. Отсутствие непрерывности командования, вероятно, будет более разрушительным, чем в западных армиях, поскольку согласно российской доктриной разработка планов в основном зависит от командира лично, а не коллективной работы штаба", - пришли к выводу в британской разведке.

8 октября разведка Британии констатировала, что новому командующему объединенной группировкой оккупационных войск в Украине Сергею Суровикину будет сложно выполнить политические задачи Кремля из-за нехватки ресурсов и спора между несколькими "фракциями" в минобороны РФ.

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