Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка напоминает, что утром 8 октября взрыв повредил Крымский мост, соединяющий оккупированный остров и Краснодарский край России.

Две из четырех проезжих частей обрушились в нескольких местах на отрезке примерно в 250 м. Почти наверняка транзит некоторых транспортных средств по двум другим проезжим частям восстановлен, но пропускная способность будет серьезно снижена.

В разведке Британии отметили, что степень повреждения железнодорожного переезда неизвестна, но любое серьезное нарушение его пропускной способности, вероятно, окажет значительное влияние на и без того ухудшенную способность России поддерживать свои силы на юге Украины.

"Этот инцидент, вероятно, близко коснется президента России Владимира Путина. Это произошло на следующий день после его 70-летия, он лично открыл мост, а подрядчиком строительства был его друг детства Аркадий Ротенберг. В последние месяцы бывший охранник Путина, а ныне командующий нацгвардией России Виктор Золотов публично уверял в безопасности моста", - подытожили в британской разведке.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти заявили о трех погибших и обвинили в подрыве Украину

Владимир Путин возложил на ФСБ обязанности по защите Крымского моста.

9 октября Институт изучения войны пришел к выводу, что из-за взрыва на Крымском мосту логистика РФ с оккупированным полуостровом нарушена лишь частично, однако удар нанес Кремлю существенные имиджевые потери.

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