Британская разведка оценила последствия атаки БПЛА на ключевую авиабазу РФ в Брянской области
Атака беспилотников по авиабазе Сеща в Брянской области 3 мая доказала, что ключевые военные объекты РФ находятся под растущей угрозой
Об этом сообщает минобороны Великобритании в twitter .
Британские аналитики обращают внимание, что 3 мая несколько беспилотников нанесли удары по российской авиабазе Сеща, что в 150 км к северу от украинской границы в Брянской области. В результате атаки, вероятно, был поврежден тяжелый транспортный самолет Ан-124.
Сеща является центром военно-транспортной авиации РФ на западе страны и сыграла немаловажную роль в полномасштабном российском вторжении в Украину. Россия также использует это место для запуска иранских дронов-камикадзе в направлении Киева.
"Военно-транспортная авиация является важным элементом российских военно-воздушных сил РФ, необходимым для транспортировки через огромную страну. Российские лидеры будут озабочены тем, что противовоздушная оборона продолжает давать сбои и ставит под угрозу такие ключевые объекты, как базы военно-транспортной авиации ", - подытожили в разведке Британии.
- 13 мая в Брянской области потерпели крушение 2 вертолета Ми-8, самолет Су-34 и Су-35.
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