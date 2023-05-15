Об этом сообщает минобороны Великобритании в twitter .

Британские аналитики обращают внимание, что 3 мая несколько беспилотников нанесли удары по российской авиабазе Сеща, что в 150 км к северу от украинской границы в Брянской области. В результате атаки, вероятно, был поврежден тяжелый транспортный самолет Ан-124.

Сеща является центром военно-транспортной авиации РФ на западе страны и сыграла немаловажную роль в полномасштабном российском вторжении в Украину. Россия также использует это место для запуска иранских дронов-камикадзе в направлении Киева.

"Военно-транспортная авиация является важным элементом российских военно-воздушных сил РФ, необходимым для транспортировки через огромную страну. Российские лидеры будут озабочены тем, что противовоздушная оборона продолжает давать сбои и ставит под угрозу такие ключевые объекты, как базы военно-транспортной авиации ", - подытожили в разведке Британии.