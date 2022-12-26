Британская разведка оценила эффективность оборонных позиций, которые РФ обустраивает на оккупированных территориях
Россиянам не удастся добиться желаемого эффекта от обустроенных на оккупированных территориях оборонных позиций, поскольку они не обладают достаточным количеством средств наблюдения за ними
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
По данным британской разведки, с октября российские войска в большинстве своем сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине. Это включает в себя установление дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных указаний.
"Минные поля представляют эффективное препятствие для обученных войск, только если они прикрыты наблюдением и огнем. Главной проблемой для российских войск, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного надзора за большими площадями новых минных полей", - пришли к выводу в разведке Британии. .
- 7 декабря британская разведка выяснила, что россияне строят оборонительные сооружения и копают траншеи на своей территории, чтобы создать для своего населения иллюзию угрозы нападения.
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