Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

По данным британской разведки, с октября российские войска в большинстве своем сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине. Это включает в себя установление дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных указаний.

"Минные поля представляют эффективное препятствие для обученных войск, только если они прикрыты наблюдением и огнем. Главной проблемой для российских войск, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного надзора за большими площадями новых минных полей", - пришли к выводу в разведке Британии. .

7 декабря британская разведка выяснила, что россияне строят оборонительные сооружения и копают траншеи на своей территории, чтобы создать для своего населения иллюзию угрозы нападения.

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