Британская разведка оценила эффективность новейших БМПТ "Терминатор", которые РФ использует на Донбассе
В разведке Великобритании заявили, что использование Россией боевых машин поддержки танков "Терминатор" не будет иметь существенного влияния во время ее наступления в Луганской области
Об этом сообщает Министерство обороны Британии в twitter .
По данным британской разведки, единственная оперативная рота БМПТ "Терминатор", вероятно, была развернута в районе Северодонецка. Ее присутствие свидетельствует о том, что в Луганской области действует Центральная группировка сил, которая является единственным формированием, которое применяет эти машины. Это подразделение понесло большие потери, когда пыталось прорваться в Киев на первом этапе вторжения.
Британские разведчики подчеркнули, что россияне имеют на вооружении максимум десять "Терминаторов", поэтому они вряд ли существенно повлияют на результат кампании.
Британцы объяснили, что Россия разработала "Терминатор" после того, как обнаружила необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, которые она использовала в ходе афганской и чеченской войн.
- 22 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты предприняли очередную попытку ворваться в Северодонецк, однако были откинуты украинскими защитниками на прежние позиции.
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