Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что Россия с августа разворачивает БПЛА иранского производства, включая ударный дрон Shahed-136.

РФ применила его во время массированного удара по Украине 10 октября. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне выпустили 86 Shahed-136, из которых 60% были уничтожены в воздухе.

Британцы отмечают, что иранские БПЛА медленные и летают на низкой высоте, благодаря чему один дрон легко поражает с помощью обычных средств противовоздушной обороны. Однако существует вероятность, что Россия добилась определенного успеха, атакуя несколькими БПЛА одновременно. Кроме того, несмотря на заявленную дальность полета в 2500 км, Shahed-136 имеет лишь небольшую взрывную нагрузку. Вряд ли он сможет удовлетворительно справиться с задачей глубинного удара, для которого Россия, вероятно, стремилась использовать эти дроны.

"Учитывая, что российские тактические боевые самолеты все еще имеют ограниченный эффект над украинской территорией, отсутствие надежных, устойчивых и точных ударных возможностей оперативного уровня является, вероятно, одним из самых значительных пробелов в возможностях России в Украине", - пришли к выводу в разведке. Великобритании.

С августа Иран тайно снабжает свои боевые дроны в Россию.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. дроны "Шахид".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb