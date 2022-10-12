Британская разведка оценила эффективность иранских дронов, используемых РФ против Украины
Иранские ударные дроны Shahed-136 недостаточно эффективны и не способны полностью выполнять задачи, ради которых Россия их закупила
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что Россия с августа разворачивает БПЛА иранского производства, включая ударный дрон Shahed-136.
РФ применила его во время массированного удара по Украине 10 октября. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне выпустили 86 Shahed-136, из которых 60% были уничтожены в воздухе.
Британцы отмечают, что иранские БПЛА медленные и летают на низкой высоте, благодаря чему один дрон легко поражает с помощью обычных средств противовоздушной обороны. Однако существует вероятность, что Россия добилась определенного успеха, атакуя несколькими БПЛА одновременно. Кроме того, несмотря на заявленную дальность полета в 2500 км, Shahed-136 имеет лишь небольшую взрывную нагрузку. Вряд ли он сможет удовлетворительно справиться с задачей глубинного удара, для которого Россия, вероятно, стремилась использовать эти дроны.
"Учитывая, что российские тактические боевые самолеты все еще имеют ограниченный эффект над украинской территорией, отсутствие надежных, устойчивых и точных ударных возможностей оперативного уровня является, вероятно, одним из самых значительных пробелов в возможностях России в Украине", - пришли к выводу в разведке. Великобритании.
- С августа Иран тайно снабжает свои боевые дроны в Россию.
- 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. дроны "Шахид".
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