Британская разведка объяснила, зачем в РФ подняли призывной возраст

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка обращает внимание, что 12 января глава комитета госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов предложил увеличить верхний возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет весной 2023 года. Он отметил, что этот шаг должен обеспечить объявленное ранее увеличение численности российских вооруженных сил на 30%.

В прошлом году российский диктатор Владимир Путин заявил, что поддерживает такой шаг.

"Существует реальная вероятность того, что российские лидеры надеются, что изменение возрастных критериев для обычного призыва может укрепить личный состав, доступный для войны в Украине. В то же время это будет выглядеть менее тревожным для населения, чем объявление нового раунда "частичной мобилизации", - пришли к выводу в разведке Британии.

11 января ФСБ направила во все пограничные управления приказ, согласно которому с 9 января в России ограничивают выезд для военнообязанных , даже для ограниченно пригодных.

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