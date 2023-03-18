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Британская разведка объяснила, зачем в РФ изменяют призывной возраст

18 мартa, 2023 суббота
09:18
война с Россией

В России решили увеличить призывной возраст, чтобы после окончания учебы мобилизовать студентов и увеличить численность войск

Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка предполагает, что российские власти, вероятно, готовятся содействовать более широкому призыву на военную службу для обеспечения своих военных нужд. Так, 13 марта депутаты российской думы внесли законопроект об изменении возрастной категории призыва на военную службу мужчин с нынешних 18-27 лет на 21-30. Вероятно, закон будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.

Со времен Советского Союза в России продолжали проводить призывы дважды в год. Они отличаются от "долевой" мобилизации, которая проводится с сентября 2022 года. РФ продолжает официально отрицать участие призывников в войне против Украины, хотя по меньшей мере сотни из них принимали участие в боевых действиях после того, как их заставили подписать контракты.

"Сейчас многие мужчины в РФ 18-21 года претендуют на освобождение от призыва из-за обучения в высших учебных заведениях. Власти, скорее всего, меняют возрастную категорию, чтобы увеличить численность войска и в конце концов заставить студентов служить. Даже если Россия и дальше будет воздерживаться от использования призывников в войне, дополнительные срочники освободят большую часть профессиональных солдат для участия в боевых действиях", - пришли к выводу в разведке Британии.

мобилизация
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