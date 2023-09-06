Британская разведка объяснила, зачем в РФ была введена программа по обучению школьников пользоваться оружием и управлять БПЛА

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Президент России Владимир Путин в первый день обучения лично провел открытый урок с 30 школьниками. Среди тем – воссоединение Крыма с Россией и "Военная спецоперация" в Украине.

По данным разведки, еще в прошлом году парламент РФ утвердил обучающую программу, содержащую такой предмет, как "Основы безопасности жизнедеятельности". Они ориентирована на учащихся старших классов и включает в себя базовый модуль военной подготовки: обращение с автоматами "Калашникова", использование ручных гранат, управление беспилотниками и оказание первой помощи на поле боя. Ученики также могут посетить ветераны Украины.

Новая учебная программа, по информации британской разведки, имеет три цели: ознакомить студентов с кремлевским обоснованием "Специальной военной операции", привить студентам боевое мышление, сократить сроки обучения для дальнейшей мобилизации и развертывания.

"Внедрение операций с БПЛА указывает на их растущее значение на поле боя и уроки, полученные по этим системам непосредственно во время войны в Украине", - добавили в сообщении.