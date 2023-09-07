Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Британская разведка объяснила, зачем российская государственная ТРК запустила пропагандистский телеканал в Донецке

Британская разведка объяснила, зачем российская государственная ТРК запустила пропагандистский телеканал в Донецке

7 сентября, 2023 четверг
09:22
Война с Россией

Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) открыла франшизу и начала вещание во временно оккупированном Донецке для того, чтобы установить постоянный контроль над городом

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Жители оккупированной Россией части Донецкой области в Украине теперь получают русскоязычные местные новостные выпуски от одной из крупнейших российских телерадиоорганизаций.

4 сентября Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) открыла донецкую франшизу и начала вещание на так называемой Донецкой Народной Республике.

Выпуски новостей предоставляются российским телеканалом "Россия 1" и представляют российский взгляд на войну. По словам разведки, это часть более широких усилий России установить постоянный контроль над территорией.

После вторжения общеукраинские провайдеры продолжали предоставлять местный русскоязычный контент. Подконтрольные правительству "ДНР" вещатели также ретранслировали российские общенациональные новостные программы в рамках пропагандистской кампании, но не предоставляли региональных выпусков.

Организация вещания ВГТРК в Донецке заняла более года, поскольку впервые была объявлена в 2022 году. Вероятно, это связано с отказом от работы подготовленных местных технических специалистов.

По словам разведки, несмотря на то, что украинское вещание заблокировано в эфире, оно все еще доступно широкой аудитории через Интернет. Там, где действуют российские ограничения по фильтрации, аудитория использует VPN или другие активные технологии обхода. Мобильные телефоны, подключенные к украинским провайдерам, вероятно, не имеют ограничений.

  • Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на оккупированных территориях и заявила, что больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".
Россия
Донецк
оккупированные территории
пропаганда
Читайте также:
Карта. Старомлинівка_0609
6 сентября, 2023 среда
Основные минные заграждения уже преодолены: боец ВСУ о ситуации на юге
Карта. Бахмут_0609
6 сентября, 2023 среда
Силы обороны заявили об успехе на Клищиевском направлении
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
5 сентября, 2023 вторник
Стало известно, сколько получил российский пилот, сбежавший в Украину на Ми-8
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.34
    Покупка 37.34
    Продажа 38.07
  • EUR
    Покупка 40.15
    Продажа 41.15
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
7 сентября
10:32
Через порты Балтийского моря можно было пропускать 10 млн тонн украинского зерна ежегодно, - Науседа
10:24
Передавал РФ данные о полетах украинских боевых самолетов и вертолетов: СБУ задержала жителя Днепропетровщины
10:10
PR
"Человек-паук: Сквозь Вселенную" – фантастическая анимационная премьера на SWEET.TV
10:09
В Черном море дежурят 11 вражеских кораблей, среди них один ракетоноситель
10:06
OPINION
Почему в Румынии "не заметили" российских "шахедов"
09:51
Нефть дешевеет из-за сезонного падения спроса и неуверенности Китая, - Reuters
09:51
Инфографика
Курс валют на 6 сентября: какова актуальная цена евро и доллара в банках
09:44
В Мариуполе прогремели мощные взрывы, начался пожар, - Андрющенко
09:37
НАТО
НАТО отреагировало на заявление Румынии о найденных обломках российского дрона
09:26
Эксклюзив
"Выглядит цинично": депутат рассказал, что на Харьковщине военкоматы предлагают отпевать погибшим военным попам московского патриархата
08:54
Евро-2024: Франция принимает Ирландию, расписание всех матчей и трансляций 7 сентября
08:43
Минобороны РФ поставит заключенных на военный учет
08:39
Украинцы снова могут регистрировать бизнес в Google Maps
08:26
Япония запустила на Луну ракету с посадочным модулем
08:25
Главарь хунты позволил свергнутому президенту Габона уехать за границу
08:05
Инфографика
За сутки войны в Украине армия РФ потеряла 610 военных, 37 артсистем и 9 танков, - Генштаб
08:03
Эксклюзив
На левобережье Херсонщины оккупанты с оружием начали домовый обход: первый заместитель главы облсовета о "выборах" на ВОТ
08:01
OPINION
Ирина Геращенко
Верните свободу слова в Украине
07:44
Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 25 из 33 беспилотников
07:36
Россияне обстреляли Северск и Большую Новоселку в Донецкой области: погибла женщина, 4 раненых
07:31
Обновлено
РФ ночью атаковала Одесщину "шахедами": травмирован 1 человек, повреждена припортовая инфраструктура
07:21
Россия все чаще сталкивается с проблемами изготовления ракет и комплектующих для военной техники, - ISW
06:46
"Все понимают, что за человек у нас в команде": Кривцов поделился впечатлениями от выступлений с Месси в "Интер Майами"
06:29
камера
В Мьянме заключили в тюрьму фотожурналиста, который делал репортажи о последствиях циклона
06:18
Россия обвинила Украину в атаке беспилотником по Брянской области
06:05
Атака беспилотника на Москву: мэр города сообщил о работе ПВО
06:04
В Ростове у штаба Южного военного округа прогремел взрыв. Власти говорят о работе ПВО
05:59
Пентагон
В Минобороны США прокомментировали предоставление Украине боеприпасов с обедненным ураном
05:54
В ISW подтвердили, что Силы обороны добились успехов в районе Вербового на Запорожье
05:23
WBA сделала заявление по поводу жалобы Дюбуа на исход боя с Усиком
05:14
Флагу РФ нет места на Олимпиаде в Париже, - Макрон
04:50
Жена премьера Армении Анна Акопян приняла участие саммите первых леди и джентельменов.
03:36
Ученые впервые создали эмбрион, похожий на человеческий, без использования спермы и яйцеклетки
02:45
Группа Rolling Stones после 18-летнего перерыва выпустила новый альбом
02:05
Украина стала ассоциированным партнером объединения Триморья
01:23
Германия, Италия, Испания и Швеция разрабатывают новый танк на смену Leopard 2
00:55
В Одесском археологическом музее из-за российских обстрелов обрушился потолок
00:27
Обновлено
США выделили Украине еще $1 млрд. помощи. Список
00:18
Инфографика
"Хотим себе в карман добавить эти очки": Мудрик поделился амбициозными планами на матч Украина – Англия
00:16
На фото Дмитрий Кулеба
Мир, зерно и оружие: Кулеба назвал приоритеты Украины на Генассамблее ООН
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV