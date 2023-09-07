Британская разведка объяснила, зачем российская государственная ТРК запустила пропагандистский телеканал в Донецке

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Жители оккупированной Россией части Донецкой области в Украине теперь получают русскоязычные местные новостные выпуски от одной из крупнейших российских телерадиоорганизаций.

4 сентября Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) открыла донецкую франшизу и начала вещание на так называемой Донецкой Народной Республике.

Выпуски новостей предоставляются российским телеканалом "Россия 1" и представляют российский взгляд на войну. По словам разведки, это часть более широких усилий России установить постоянный контроль над территорией.

После вторжения общеукраинские провайдеры продолжали предоставлять местный русскоязычный контент. Подконтрольные правительству "ДНР" вещатели также ретранслировали российские общенациональные новостные программы в рамках пропагандистской кампании, но не предоставляли региональных выпусков.

Организация вещания ВГТРК в Донецке заняла более года, поскольку впервые была объявлена в 2022 году. Вероятно, это связано с отказом от работы подготовленных местных технических специалистов.

По словам разведки, несмотря на то, что украинское вещание заблокировано в эфире, оно все еще доступно широкой аудитории через Интернет. Там, где действуют российские ограничения по фильтрации, аудитория использует VPN или другие активные технологии обхода. Мобильные телефоны, подключенные к украинским провайдерам, вероятно, не имеют ограничений.