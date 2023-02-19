Британская разведка объяснила, зачем РФ запускает в Украину воздушные шары
Россияне запускают в воздушное пространство Украины шары с радиолокационными отражателями, чтобы обнаружить и истощить системы ПВО
Об этом в ежедневном отчете пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 15 февраля украинские военные заметили над Киевом несколько воздушных шаров с подвешенными под ними радиолокационными отражателями. Позже было сообщено о сбитии не менее шести таких объектов. Кроме того, 12 февраля воздушные шары были замечены на востоке Днепропетровщины.
Разведка Британии предполагает, что пули свидетельствуют о новой тактике РФ, направленной на то, чтобы получить информацию об украинских системах противовоздушной обороны и заставить потратить ценные запасы ракет земля-воздух и боеприпасы.
Аналитики также добавили, что 14 февраля наблюдение за объектом в форме воздушного шара привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов. Вероятно, это был российский шар, вылетевший из воздушного пространства Украины.
- В воздушном пространстве Украины 14 февраля зафиксировали вражеские шары с угловыми отражателями, которые РФ использует для разведки и отвлечения ПВО.
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