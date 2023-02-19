Об этом в ежедневном отчете пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 15 февраля украинские военные заметили над Киевом несколько воздушных шаров с подвешенными под ними радиолокационными отражателями. Позже было сообщено о сбитии не менее шести таких объектов. Кроме того, 12 февраля воздушные шары были замечены на востоке Днепропетровщины.

Разведка Британии предполагает, что пули свидетельствуют о новой тактике РФ, направленной на то, чтобы получить информацию об украинских системах противовоздушной обороны и заставить потратить ценные запасы ракет земля-воздух и боеприпасы.

Аналитики также добавили, что 14 февраля наблюдение за объектом в форме воздушного шара привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов. Вероятно, это был российский шар, вылетевший из воздушного пространства Украины.