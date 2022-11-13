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Британская разведка объяснила, зачем РФ возвращает в школы военную подготовку

13 ноября, 2022 воскресенье
09:40
Мир

В России возвращают в школы военную обучение, чтобы улучшить качество призывников и мобилизованных и уровень патриотизма

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 9 ноября министр образования РФ Сергей Кравцов заявил, что с сентября 2023 года военная подготовка вернется в российские школы. Это повторяет программу советских времен, по которой ученики проходили обязательную военную обучение, которую убрали из программы в 1993 году. Учащихся учили действовать в условиях химической и ядерной атаки, оказывать первую медицинскую помощь и стрелять из оружия.

Российские официальные лица пытались возобновить обучение в 2014 году после вторжения России в Украину. Была надежда, что инициатива улучшит качество призывников. Однако за восемь лет мало что изменилось, и качество мобилизованных остается плохим, с низким моральным духом и ограниченной подготовкой.

Разработка обучающей программы будет завершена до конца 2022 года. После этого он пройдет процесс утверждения. Минобороны России поддерживает этот процесс и заявляет, что на обучение должно выделяться не менее 140 часов в учебном году.

"Эти тренинги, вероятно, преследуют цель предоставить школьникам военные навыки, когда они приближаются к призывному возрасту, а также увеличить участие в мобилизации и призыве. Эта инициатива также будет частью более широкого проекта по привитию российскому населению идеологии патриотизма и доверия к государственным институтам", - пришли к выводу в разведке Британии.

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Россия
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