Британская разведка объяснила, зачем РФ включила оккупированные территории в свой военный округ
Россия включила временно оккупированные украинские территории в свой южный военный округ в попытке интегрировать их в свою милитарную систему, однако это не повлияет на войну против Украины
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что российские военные официально включили оккупированные территории Украины в свой южный военный округ. 3 февраля 2023 г. российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области переходят под командование штаба округа в Ростове-на-Дону.
Это произошло вскоре после январского заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать в себя создание "самодостаточных группировок сил" в Украине.
"Этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать недавно оккупированные территории в систему вооруженных сил РФ. Однако вряд ли это повлияет на ход войны против Украины - Россия сейчас разворачивает силы из всех российских военных округов под командованием специально созданного штаба" , - подытожили в разведке Британии.
- 22 января британская разведка пришла к выводу, что Россия во время анонсированной реформы вооруженных сил будет испытывать трудности с персоналом и вооружением.
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