Британская разведка объяснила, зачем РФ вернула вагнеровцев под Бахмут

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

В разведке напоминают, что ЧВК Вагнера вышла из боевых действий в Украине до начала июня 2023 года, до неудачного мятежа 24 июня 2023 года и последующей гибели владельца ПИК Вагнера Евгения Пригожина и других предводителей в авиакатастрофе 23 августа 2023 года.

Отмечается, что точный статус передислоцированного персонала неясен, но, вероятно, отдельные лица перевели в часть официальных войск РФ.

"Несколько отчетов указывают на концентрацию ветеранов ПВК Вагнера вокруг Бахмута: их опыт, вероятно, будет особенно в запросе в этом секторе. Многие из них будут знакомы с текущими тактиками фронта и местными тактиками украинских войск, поскольку они боролись на той же территории прошлой зимой", - написали в отчете.

Что известно о судьбе вагнеровцев

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны были до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа был обеспокоен ситуацией безопасности.

Позже, 23 августа, в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, было известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

По данным Института изучения войны, президент РФ Владимир Путин отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ПВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

В конце августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

Спутниковый снимок показал , что в селе Цель близ Осиповича продолжается расформирование лагеря ПВК Вагнера. С 23 августа по 14 сентября убрали примерно 60 крупных военных палаток. По состоянию на 18 сентября на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников.

Впоследствии в Центре нацсопротивления сообщили , что враг создает в Африке ПВК для наемников, в том числе и вагнеровцев. В то же время, структура формируется на базе бригады, которую вывозят из Украины, где она участвовала в боевых действиях.

24 сентября в ISW сообщили , что разрозненные контингенты ПИК Вагнера, вероятно, возвращаются к ведению боевых действий в рядах оккупационной армии РФ в Украине. Наемники же не смогут помочь россиянам ощутимо переломить ситуацию на фронте в их пользу.

Наемники ЧВК Вагнера прибыли из Белоруссии на территорию Восточной группировки войск. Часть из них сейчас перезаключает контракты по минобороны РФ, чтобы вернуться на фронт в Украину, однако это не представляет большой угрозы контрнаступлению ВСУ.