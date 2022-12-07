Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что недавно Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей границы с Украиной и внутри Белгородской области. 6 декабря губернатор объявил о создании местных отрядов самообороны. О копании траншей в Белгороде сообщалось по меньшей мере с апреля 2022 года, но новые конструкции, вероятно, более сложны и предназначены для отражения нападения с применением бронированной техники.

"Существует реальная вероятность того, что российские власти развертывают оборонительные сооружения на территории РФ для разжигания патриотических чувств. Это также иллюстрирует ошибочное убеждение некоторых лиц, утверждающих, что существует реальная угроза вторжения в Россию", - предполагают в разведке Британии.

Там также пришли к выводу, что дефицит стратегической оценки является одной из критических слабостей центральной русской правительственной архитектуры. Прежде всего это показало и решение России ворваться в Украину.

"Непредвзятый официальный анализ почти наверняка часто подрывается склонностью к групповому мышлению и политически целесообразными выводами", - констатировали аналитики.

23 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на границе с Украиной начали устанавливать защитные сооружения .

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