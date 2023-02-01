Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что в последние дни россияне совершили один из самых интенсивных артиллерийских обстрелов Херсона. Они били по городу с левого берега Днепра.

29 января власти сообщили о трех погибших мирных жителях в Херсоне, а два иностранных судна, стоявших в местном порту, получили повреждения, что повлекло за собой разлив нефти.

"Херсон остается наиболее регулярно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса. Точное обоснование России для расходования своих ограниченных запасов боеприпасов здесь непонятно. Однако командиры, вероятно, частично преследуют цель ухудшить моральное состояние гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через реку Днепр" , - пришли к выводу в разведке Британии.

29 января в Херсоне в результате российского обстрела количество пострадавших возросло до 13 мирных жителей, три человека погибли .

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