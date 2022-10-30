Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 27 октября российский миллионер Евгений Пригожин опубликовал пост, в котором, очевидно, признал обвинения в том, что частная военная компания Вагнера изменила свои стандарты и вербовала российских осужденных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатитом С .

Из этого следует, что роль ПИК Вагнера значительно изменилась после вторжения России в Украину. В предыдущих конфликтах Пригожин соблюдал высокие стандарты набора, и многие наемники ранее служили профессиональными военными. В настоящее время набор заключенных с серьезными медицинскими проблемами свидетельствует о подходе, который теперь дает приоритет количеству, а не опыту или качеству.

"Пригожин недавно обсуждал планы создать 200-километровую оборонную "линию Вагнера" на востоке Украины. Эта работа нуждалась бы в большой рабочей силе. Существует реалистичная вероятность того, что часть осужденных новобранцев сначала привлекут к строительству обороны", - предположили в британской разведке.

25 октября украинская разведка сообщила, что в ПИК Вагнера массово набирают узников российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C.

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