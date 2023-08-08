Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

В сводке отмечают, что 4 августа 2023 года Путин подписал закон, позволяющий оснащать национальную гвардию России тяжелым вооружением. Решение усилить силы он принял после неудачного мятежа предводителя ПИК Вагнера Евгения Пригожина в июне.

Эта разветвленная организация, насчитывающая до 200 000 военнослужащих на передовой, была создана в современном виде в 2016 году. Ее возглавляет бывший телохранитель президента РФ Виктор Золотов.

Британская разведка отмечает: несмотря на заявления Золотова, что эта структура "прекрасно" проявила себя во время мятежа Вагнера, нет доказательств того, что Росгвардия вела какие-либо эффективные действия против НДС. Хотя это была именно та внутрибезопасная угроза, для реагирования на которую такая структура и была создана.

"Поскольку раньше Золотов предлагал, чтобы тяжелая техника включала артиллерию и боевые вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ставки на выделение ресурсов Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению безопасности режима", - добавляют в минобороны Британии.