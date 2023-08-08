Британская разведка объяснила цель Путина в обеспечении Росгвардии тяжелым вооружением
Подписанный закон российского президента Владимира Путина о передаче тяжелого вооружения Росгвардии, вероятно, указывает на его убеждение в том, что эта организация имеет важное значение для безопасности его режима
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
В сводке отмечают, что 4 августа 2023 года Путин подписал закон, позволяющий оснащать национальную гвардию России тяжелым вооружением. Решение усилить силы он принял после неудачного мятежа предводителя ПИК Вагнера Евгения Пригожина в июне.
Эта разветвленная организация, насчитывающая до 200 000 военнослужащих на передовой, была создана в современном виде в 2016 году. Ее возглавляет бывший телохранитель президента РФ Виктор Золотов.
Британская разведка отмечает: несмотря на заявления Золотова, что эта структура "прекрасно" проявила себя во время мятежа Вагнера, нет доказательств того, что Росгвардия вела какие-либо эффективные действия против НДС. Хотя это была именно та внутрибезопасная угроза, для реагирования на которую такая структура и была создана.
"Поскольку раньше Золотов предлагал, чтобы тяжелая техника включала артиллерию и боевые вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ставки на выделение ресурсов Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению безопасности режима", - добавляют в минобороны Британии.
- 23 июня российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
- 24 июня британская разведка заявила , что в развязке мятежа Пригожина против военного руководства РФ решающим станет то, останутся ли лояльными Кремлю российские силовики, особенно Росгвардия.
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