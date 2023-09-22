Британская разведка объяснила причину последних массированных атак РФ

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что появились отчеты о взрывах на российских логистических объектах, авиабазах и командных пунктах в Крыму, Краснодарском крае и вблизи Москвы.

По данным разведки, Черноморский флот России, скорее всего, снова подвергся серьезной атаке. Однако взрывы на авиабазе Чкаловский под Москвой, вероятно, будут представлять наибольшую стратегическую обеспокоенность для российского руководства. Это чувствительное место, поскольку здесь размещаются специальные военные самолеты и VIP-транспорт для российских лидеров.

Особенно актуальна информация о повреждении специального самолета COOT: точный вариант остается непонятным, но эти ценные самолеты осуществляют миссии, содержащие сбор электронной разведывательной информации.

За последнюю неделю Россия неоднократно наносила дальние удары по объектам на территории Украины. По словам разведки, подобная "необычная интенсивность" частично является реакцией на инциденты в России и Крыму.

"Поскольку ситуация на фронте относительно статическая, каждая сторона ищет преимущества, нанося удары в стратегическую глубину своего противника", - добавили в сообщении.