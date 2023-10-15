Британская разведка объяснила, почему железнодорожная сеть окупантов является одной из главных целей для ударов Украины

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

"Железнодорожная логистика продолжает оставаться жизненно важным компонентом в поддержке вторжения России. Россия использует свои железнодорожные сети для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава в Украину", – отмечают в разведке.



При этом железная дорога остается уязвимой для артиллерии, ракет и диверсий с украинской стороны.



В минобороны Британии добавили, что в предыдущих конфликтах истощение железнодорожного транспорта требовало "целенаправленной, продолжительной и повторяющейся" атаки воздушных или наземных сил.

По данным британской разведки, РФ продолжает поддерживать и совершенствовать железную дорогу в Украине, в частности, строит новую ветку в Мариуполь. Это, возможно, может ускорить логистику на Запорожское направление фронта. Для строительства Россия использует гражданских подрядчиков и техники.

"Новая линейка (возле Мариуполя - ред.) входит в условную номенклатуру украинских высокоточных ударных систем большой дальности", - отмечают в разведке.