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Британская разведка объяснила, почему железнодорожная сеть окупантов является одной из главных целей для ударов Украины

15 октября, 2023 воскресенье
10:33
Война с Россией

Российские оккупанты используют железнодорожную сеть в своей логистике для перемещения живой силы и оружия, поэтому железная дорога является одной из главных целей для ударов со стороны Украины

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

"Железнодорожная логистика продолжает оставаться жизненно важным компонентом в поддержке вторжения России. Россия использует свои железнодорожные сети для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава в Украину", – отмечают в разведке.

При этом железная дорога остается уязвимой для артиллерии, ракет и диверсий с украинской стороны.

В минобороны Британии добавили, что в предыдущих конфликтах истощение железнодорожного транспорта требовало "целенаправленной, продолжительной и повторяющейся" атаки воздушных или наземных сил.

По данным британской разведки, РФ продолжает поддерживать и совершенствовать железную дорогу в Украине, в частности, строит новую ветку в Мариуполь. Это, возможно, может ускорить логистику на Запорожское направление фронта. Для строительства Россия использует гражданских подрядчиков и техники.

"Новая линейка (возле Мариуполя - ред.) входит в условную номенклатуру украинских высокоточных ударных систем большой дальности", - отмечают в разведке.

  • 27 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что российские кафиры пытаются построить прямое железнодорожное сообщение между РФ и временно оккупированными городами Донбасса - Мариуполем, Волновахой и Донецком.
  • Впоследствии в Defence Express предположили , что кафиров не спасет строительство железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным югом Украины, потому что им удастся построить только изолированные железнодорожные острова.
Украина
Россия
окупанти
Великобритания
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