Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка констатировала, что в канун Рождества бои на Донбассе продолжались на обычном уровне. Один из самых ожесточенных участков фронта сосредоточен вокруг города Кременная на Луганщине.

За последние три недели бои вокруг Кременной сосредотачивались на густо лесистой местности к западу от города. Так как хвойный лес обеспечивает определенное прикрытие от воздушного наблюдения даже зимой, обе стороны, вероятно, пытаются точно скорректировать огонь артиллерии. Как это типично для операций в лесах, боевые действия в большинстве своем сведены к пехотинским боям, часто на короткой дистанции.

"Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского сектора, который оно считает ключевым для любого будущего продвижения с целью оккупации остальной части Донецкой области", - пришли к выводу в разведке Британии.

29 декабря 2022 года Генштаб сообщил, что в течение недели Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 2,5 км в направлении Кременной, а россияне готовят плацдарм для отступления возле Луганска.

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