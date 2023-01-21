Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка отмечает, что в последние дни самые ожесточенные бои шли на трех участках. На Луганщине, возле Кременной, украинские военные, вероятно, добились небольших успехов и успешно отразили российскую контратаку.

Кроме того, в разведке Британии подтвердили данные, что россияне в начале недели якобы захватили Соледар и предположили, что после этого они взяли паузу и восстанавливают силы в городе.

В Запорожской области обе стороны сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки и стычки, но избегали любых широкомасштабных наступательных усилий.

"В целом конфликт зашел в тупик. Однако существует реалистическая возможность локального продвижения россиян вокруг Бахмута", - пришли к выводу в британские разведке.

19 января американская разведка сообщила, что в районе Соледара и Бахмута продолжаются жестокие бои, однако у россиян нет полного контроля над ни одним из этих населенных пунктов.

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