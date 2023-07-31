Британская разведка объяснила, почему власти РФ не способны защитить свое население от войны
Последние события в России, в частности, атаки дронов на Москву и ускорение призыва в армию свидетельствуют, что в Кремле уже неспособны защитить собственное население от войны
Об этом говорится в разведывательном смотре Министерства обороны Великобритании за 31 июля.
Как отметили в ведомстве, для власти РФ приоритетной задачей является внесение изменений в законодательство, которые позволят быстрее призывать больше мужчин в армию.
В частности, разведка напоминает, что в середине июля госдума РФ повысила максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, а минимальный оставила на уровне 18 лет. В ведомстве также добавили, что хотя призывники пока не действуют в Украине, они освобождают профессиональных и мобилизованных солдат от других обязанностей внутри России.
24 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, постепенно повышающий максимальный возраст для тех, кто подлежит призыву как резервисты: старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.
Осенью 2022 года резервисты вошли в число "частично мобилизованных" и сейчас они могут обеспечить более быстрое увеличение количества людей для участия в боевых действиях в Украине.
"Увеличение вероятности вовлечения в боевые действия, атаки беспилотников на Москву, чрезвычайный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж Вагнера подчеркивают неспособность российского государства оградить население от войны", - говорится в сообщении.
- 31 июля сообщалось, что после того, как ВСУ нанесли очередной удар по мосту Чонгар, соединяющему материковую территорию Украины с оккупированным Крымом, российские "военкоры" продемонстрировали избегание этой темы, что указывает на ее "неудобство" для Кремля.
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