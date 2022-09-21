Британская разведка объяснила, почему в кремле решили немедленно проводить псевдореферендумы
Российский диктатор Владимир Путин вынужден немедленно проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях из-за опасений, что Украина их освободит
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание на то, что 20 сентября 2022 года оккупационные власти Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении референдумов по присоединению к РФ.
В минобороны Британии предполагают, что такая неотложность вызвана опасениями неизбежного наступления со стороны Украины и желанием обезопасить оккупированные территории посредством их "присоединения" к России.
Британцы подчеркнули, что российские войска в Украине продолжают испытывать нехватку личного состава. Поэтому госдума РФ 20 сентября проголосовала за изменения в Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за уклонение от службы. Цель - ограничить количество случаев дезертирства и отказов воевать.
"В последние две недели российское гражданское и военное руководство испытывало значительное давление. Эти новые меры, вероятно, были приняты из-за критики и знаменуют дальнейшее развитие стратегии России. Путин берет на себя больший политический риск, подрывая тезисы о том, что Россия не находится в состоянии войны и национального кризиса", - пришли к выводу в британской разведке.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.
- 20 сентября госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.49
Покупка 40.49Продажа 41.45
-
EUR
Покупка 39.96Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное