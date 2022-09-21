Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание на то, что 20 сентября 2022 года оккупационные власти Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении референдумов по присоединению к РФ.

В минобороны Британии предполагают, что такая неотложность вызвана опасениями неизбежного наступления со стороны Украины и желанием обезопасить оккупированные территории посредством их "присоединения" к России.

Британцы подчеркнули, что российские войска в Украине продолжают испытывать нехватку личного состава. Поэтому госдума РФ 20 сентября проголосовала за изменения в Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за уклонение от службы. Цель - ограничить количество случаев дезертирства и отказов воевать.

"В последние две недели российское гражданское и военное руководство испытывало значительное давление. Эти новые меры, вероятно, были приняты из-за критики и знаменуют дальнейшее развитие стратегии России. Путин берет на себя больший политический риск, подрывая тезисы о том, что Россия не находится в состоянии войны и национального кризиса", - пришли к выводу в британской разведке.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.

20 сентября госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".

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