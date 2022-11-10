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Британская разведка объяснила, почему российские войска отступают из Херсона

10 ноября, 2022 четверг
10:39
война с Россией

Уход российских войск из Херсона был вызван неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ

Об этом сообщила военная разведка министерства обороны Великобритании.

"9 ноября 2022 г. министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск с западного берега реки Днепр в Херсоне на юге Украины", - говорится в возведении.

Отмечается, что командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин подтвердил, что российские войска отступят на оборонные позиции вдоль реки Днепр. По его словам, главная причина этого – решение проблемы со снабжением.

"Потеря западного берега Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный мост, ведущий в Одессу", - считают в Минобороны Британии.

По данным британской разведки, способность России поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам поставок. При отступлении русские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.

  • 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ русским войскам отойти на левый берег Херсонщины.
  • Впоследствии глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич призвал не радоваться заранее новости об отступлении российских войск из Херсонщины и подчеркнул необходимость соблюдать информационную тишину.
  • 10 ноября захватчики прекратили так называемую эвакуацию населения в Херсоне из-за отсутствия желающих. В свою очередь на временно оккупированной территории Крыма, в городе Джанкой, гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь.

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