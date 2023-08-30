Британская разведка объяснила, почему российские военные отказываются воевать против Украины

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что 25 августа 2023 г. двое российских военных были приговорены к двум годам колонии за отказ подчиняться приказу вернуться на фронт в Украину. 18 июля 2023 года российское издание "Медиазона" сообщило, что РФ еженедельно осуждает около 100 военных за отказ воевать.

"Если эта тенденция сохранится, то будет около 5200 осуждений в год за отказ воевать", - пояснили в разведке.

По данным аналитиков, высокий уровень судимостей свидетельствует о плохом моральном состоянии российской армии и нежелании некоторых воевать. Отказ, вероятно, отражает отсутствие подготовки, мотивации и сильные стрессовые ситуации, с которыми сталкиваются российские солдаты вдоль всей украинской линии фронта.

"Несмотря на то, что некоторые солдаты отказались воевать, а уровень истощения остается высоким, Россия скорее всего уменьшает их потери, отправляя на передовую плохо обученных солдат. После частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россия адаптировала свой подход к ведению войны, используя чистую массу для наступательных и оборонительных операций", - добавили в сообщении.