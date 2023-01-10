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Британская разведка объяснила, почему россияне сосредоточились на штурме Соледара

10 января, 2023 вторник
08:57
война с Россией Соледар

Российские оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить расположенный вблизи этого города Бахмут

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка утверждает, что за последние четыре дня российские войска тактически продвинулись в Соледар на Донетчине и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта. Соледар расположен в 10 км севернее Бахмута, захват которого, вероятно, остается главной ближайшей оперативной целью России.

Посредством взятия Соледара, россияне пытаются окружить Бахмут с севера и нарушить украинские пути снабжения. Часть боевых действий сосредоточена на подъездах к тоннелям соляных шахт, общая протяженность которых в этом районе составляет 200 км. Украинские военные и оккупанты, вероятно, обеспокоены тем, что туннели могут использовать для проникновения в тыл.

"Несмотря на усиление давления на Бахмут, россияне вряд ли окружат город в ближайшее время, потому что украинские войска сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения", - пришли к выводу в разведке Британии.

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Донбасс
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
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