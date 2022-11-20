Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка утверждает, что недавний уход России с правого берега Днепра в Херсонской области состоялся относительно упорядоченно по сравнению с предыдущими большими отступлениями россиян во время полномасштабной войны против Украины.

При отступлении потери транспортных средств, вероятно, исчислялись десятками, а не сотнями, тогда как значительная часть оставшейся техники была успешно уничтожена россиянами, чтобы она не досталась ВСУ.

"Это, вероятно, частично объясняется более эффективным единым оперативным командованием под руководством генерала Сергея Суровикина. В то же время российская армия продолжает страдать из-за плохого руководства младшего и среднего уровня. Например, за последние месяцы две роты сбежали с поля боя после убийства их командира. Другие офицеры, вероятно, соврали, пытаясь скрыть инцидент", - подытожили в разведке Британии.

12 ноября британская разведка пришла к выводу, что оккупанты могли объявить эвакуацию из Херсона, чтобы под видом гражданских перебрасывать из города военных.

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