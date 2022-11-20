Британская разведка объяснила, почему россияне избежали больших потерь во время бегства из Херсона
Российским военным удалось избежать больших потерь техники во время бегства из Херсона, благодаря относительно организованному процессу отступления
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка утверждает, что недавний уход России с правого берега Днепра в Херсонской области состоялся относительно упорядоченно по сравнению с предыдущими большими отступлениями россиян во время полномасштабной войны против Украины.
При отступлении потери транспортных средств, вероятно, исчислялись десятками, а не сотнями, тогда как значительная часть оставшейся техники была успешно уничтожена россиянами, чтобы она не досталась ВСУ.
"Это, вероятно, частично объясняется более эффективным единым оперативным командованием под руководством генерала Сергея Суровикина. В то же время российская армия продолжает страдать из-за плохого руководства младшего и среднего уровня. Например, за последние месяцы две роты сбежали с поля боя после убийства их командира. Другие офицеры, вероятно, соврали, пытаясь скрыть инцидент", - подытожили в разведке Британии.
- 12 ноября британская разведка пришла к выводу, что оккупанты могли объявить эвакуацию из Херсона, чтобы под видом гражданских перебрасывать из города военных.
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