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Британская разведка объяснила, почему россияне избегают интенсивных уличных боев в Бахмуте

21 декабря, 2022 среда
10:01
война с Россией

Россияне избегают интенсивных уличных боев в Бахмуте Донецкой области, поскольку вынуждены рассчитывать на плохо подготовленных наемников и мобилизованных

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что в течение последней недели российские оккупанты незначительно продвинулись на восточную окраину города Бахмут в Донецкой области. Сейчас российская пехота, вероятно, закрепилась в восточных промышленных районах города, а иногда продвигалась в жилые районы города. Уличные бои продолжаются.

Начиная с июня 2022 года в районе Бахмута идут интенсивные боевые действия, но основная их часть преимущественно проходит на открытой местности вокруг восточных подступов к городу.

"После наступления россиян на Лисичанск и Северодонецк в июле 2022 года на фронте наблюдается мало затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах. Они требуют высокоподготовленной пехоты с отличным руководством младшего уровня, поэтому этот тип боя вряд ли будет благоприятен для РФ. Все потому, что россияне возлагают надежды на плохо подготовленных наемников ЧВК Вагнера и мобилизованных резервистов", - пришли к выводу в разведке Британии.

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Донетчина
Бахмут
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