Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что примерно с 15 февраля не поступало никаких уведомлений об использовании россиянами иранских беспилотников. До этого ВСУ сообщали о сбитии по меньшей мере 24 БПЛА Shahed-136 с конца января по начало февраля 2023 года, еще десятки дронов были уничтожены в первые несколько дней 2023 года.

"Отсутствие развертывания ударных беспилотников, вероятно, свидетельствует о том, что Россия сократила свой текущий запас. РФ, вероятно, будет искать возможности пополнения запасов. Хотя это оружие не имеет хороших результатов в уничтожении целей, россияне считают его полезной приманкой, которая может отвлекать украинскую ПВО от более эффективных российских крылатых ракет", - пришли к выводу в разведке Британии.