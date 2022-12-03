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Британская разведка объяснила, почему РФ сосредоточилась на захвате Бахмута

3 декабря, 2022 суббота
10:35
война с Россией

Россия сосредоточила главные усилия на атаках на Бахмут, поскольку захват этого города на Донбассе превратился в политическую цель

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что российские войска продолжают прилагать максимум усилий на участке укрепленной линии фронта протяженностью 15 км вокруг города Бахмут в Донецкой области.

Похоже, что российский план предполагает оцепление города путем тактических наступлений на север и юг. В последние дни Россия, вероятно, добилась небольших успехов на южном фланге, где она стремится укрепить ограниченные плацдармы к западу от болотистой местности вокруг реки Бахмутка.

"С начала августа Россия предпочла Бахмут как цель своего главного наступления. Захват города имел бы ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволил бы России угрожать Краматорску и Славянску. Тем не менее, кампания была непропорционально дорогой по сравнению с возможными выгодами. Существует реалистичная возможность, что захват Бахмута стал для России прежде всего символической, политической целью", - пришли к выводу в разведке Британии.

  • 1 декабря Институт изучения войны пришел к выводу, что из-за длительного штурма Бахмута техника РФ истощается , а войско деградирует.

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Краматорск
Донетчина
Новости Славянска
Бахмут
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