Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка обращает внимание, что в последние дни россияне увеличили интенсивность дальних ударов по критической инфраструктуре Украины.

Волны атак в основном состояли из воздушных и морских запусков крылатых ракет, но почти наверняка также включали предоставленные Ираном беспилотные летательные аппараты, запускавшиеся из Краснодарского края РФ.

"Раньше эти БПЛА в основном запускали из оккупированного Крыма. Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством России по поводу уязвимости полуострова, но это также удобно для пополнения запасов из вероятной точки прибытия оружия в Россию, которое доставляют в Астрахани", - пришли выводу в разведке Британии.

14 декабря Россия атаковала Киев и область иранскими беспилотниками.

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