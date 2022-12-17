Британская разведка объяснила, почему РФ прекратила запускать иранские дроны из оккупированного Крыма
Россияне перенесли запуски иранских дронов из Крыма в Краснодарский край из-за уязвимости оккупированного полуострова
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка обращает внимание, что в последние дни россияне увеличили интенсивность дальних ударов по критической инфраструктуре Украины.
Волны атак в основном состояли из воздушных и морских запусков крылатых ракет, но почти наверняка также включали предоставленные Ираном беспилотные летательные аппараты, запускавшиеся из Краснодарского края РФ.
"Раньше эти БПЛА в основном запускали из оккупированного Крыма. Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством России по поводу уязвимости полуострова, но это также удобно для пополнения запасов из вероятной точки прибытия оружия в Россию, которое доставляют в Астрахани", - пришли выводу в разведке Британии.
- 14 декабря Россия атаковала Киев и область иранскими беспилотниками.
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