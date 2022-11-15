Британская разведка объяснила, почему РФ перевезла оккупационную власть Херсонщины в Геническ
Россияне превратили Геническ в командный и "административный центр" оккупационных властей на Херсонщине из-за его недосягаемости для украинской артиллерии и удобной логистики с Крымом
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка в своем ежедневном отчете констатирует, что до 12 ноября российские военные почти наверняка завершили отвод сил с правого берега Днепра в Херсонской области.
После бегства из Херсона россияне назначили своим "административным центром" в области город Геническ. Вероятно, что туда также будут передислоцированы подразделения военного управления РФ.
Британские аналитики пришли к выводу, что выбор этого района как командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российских командующих, укрепляющих свою оборону на Юге Украины.
"В Геническе есть хорошие возможности для координации действий против угроз из Херсона и со стороны оккупированного Мелитополя в Запорожской области, а также возможность получить подкрепление из Крыма. Кроме того, Геническ находится вне зоны действия украинских артиллерийских систем, которые нанесли значительные повреждения российским командным пунктам", - подытожили в британской разведке
- 11 ноября оккупанты объявили, что переносят новую "административную столицу" Херсонской области в Геническ.
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