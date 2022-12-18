Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 14 декабря минобороны РФ объявило о создании двух "прифронтовых творческих бригад" для поднятия боевого духа воюющих против Украины войск. Российские СМИ сообщают, что в них войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка. Это произошло после недавней кампании российского минобороны, направленной на поощрение общественности дарить музыкальные инструменты солдатам.

Британцы напоминают, что музыка и организованные развлечения для военных имеют давнюю историю во многих армиях, но в России тесно переплетены с концепцией идеологического политического образования советских времен.

"Хрупкий моральный дух почти наверняка остается слабым местом для большинства российских сил. Однако беспокойство солдат сосредотачивается на очень высоком уровне потерь, плохом руководстве, проблемах с оплатой труда, недостатком снаряжения и боеприпасов, а также отсутствии ясности в целях войны. Усилия творческих бригад вряд ли существенно снимут эти опасения", - пришли к выводу в разведке Британии.

12 декабря российское министерство обороны объявило сбор музыкальных инструментов для отправки мобилизованным на войну в Украину.

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