Британская разведка объяснила, почему РФ не удастся поднять моральный дух оккупантов с помощью "прифронтовых творческих бригад"
Советская концепция поднятия морального духа военных с помощью "творческих прифронтовых бригад" не достигнет успеха из-за больших потерь россиян в Украине и системных проблем армии РФ
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 14 декабря минобороны РФ объявило о создании двух "прифронтовых творческих бригад" для поднятия боевого духа воюющих против Украины войск. Российские СМИ сообщают, что в них войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка. Это произошло после недавней кампании российского минобороны, направленной на поощрение общественности дарить музыкальные инструменты солдатам.
Британцы напоминают, что музыка и организованные развлечения для военных имеют давнюю историю во многих армиях, но в России тесно переплетены с концепцией идеологического политического образования советских времен.
"Хрупкий моральный дух почти наверняка остается слабым местом для большинства российских сил. Однако беспокойство солдат сосредотачивается на очень высоком уровне потерь, плохом руководстве, проблемах с оплатой труда, недостатком снаряжения и боеприпасов, а также отсутствии ясности в целях войны. Усилия творческих бригад вряд ли существенно снимут эти опасения", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 12 декабря российское министерство обороны объявило сбор музыкальных инструментов для отправки мобилизованным на войну в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное