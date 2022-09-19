Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По данным британской разведки, Россия, скорее всего, потеряла в Украине по меньшей мере четыре боевых самолета за последние 10 дней.

Существует реалистичная вероятность того, что этот рост потерь частично является результатом того, что российские ВВС идут на больший риск, когда пытаются оказать непосредственную воздушную поддержку российским наземным силам под давлением украинского наступления.

"При этом ситуационная осведомленность российских пилотов часто плоха, поэтому некоторые самолеты заблудились над территорией Украины и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линии фронта быстро продвигались. Длительное отсутствие в России преимущества в воздухе остается одним из важнейших факторов, что подкрепляет хрупкость ее операционной структуры в Украине", - пришли к выводу в разведке Британии.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 18 сентября РФ потеряла в Украине 251 самолет и 217 вертолетов.

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