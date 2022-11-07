Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 3 ноября Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия потеряла в Украине авиации вдвое больше, чем в советско-афганской войне. Это 278 утраченных самолетов в Украине против 119 в Афганистане.

Отсутствие преимущества в воздухе России, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском предоставления непосредственной воздушной поддержки в плотных зонах ПВО.

"Это вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев. Потери России, скорее всего, значительно превышают их возможности по производству новых самолетов. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше уменьшает способность России возобновить боевую авиацию", - пришли к выводу в британские разведке. .

19 сентября британская разведка пришла к выводу, что российской авиации во время полномасштабной войны против Украины не удается получить преимущество в воздухе из-за низкой квалификации пилотов.

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