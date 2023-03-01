Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 27 февраля Министерство обороны Украины подтвердило, что сбило 11 дронов-камикадзе Shahed из 14 запущенных в течение ночи. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что 9 из них были сбиты в воздушном пространстве вблизи Киева. Еще три БПЛА уничтожили в Черниговской области.

В эту атаку не поступало никаких сообщений об использовании иранских дронов в Украине примерно с 15 февраля. Такое снижение темпа атаки БПЛА, вероятно, свидетельствует о том, что Россия исчерпала свои запасы и будет искать возможности их пополнения.

"Через вектор атаки эти БПЛА, вероятнее всего, были запущены из Брянской области РФ. Ранее единственный пункт запуска, который наблюдали с середины декабря 2022 года, был в Краснодарском крае, через Азовское море. Вторая пусковая площадка даст россиянам другое направление атаки, ближе к Киеву "Его создали, чтобы уменьшить время пребывания дронов в воздухе над Украиной и попытаться еще больше "растянуть" украинскую ПВО", - пришли к выводу в разведке Британии.