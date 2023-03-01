Британская разведка объяснила, почему РФ начала запускать дроны-камикадзе из Брянской области
Россияне начали запускать беспилотники Shahed из Брянской области, чтобы уменьшить время нахождения дронов в воздухе и дополнительно нагрузить украинскую ПВО
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 27 февраля Министерство обороны Украины подтвердило, что сбило 11 дронов-камикадзе Shahed из 14 запущенных в течение ночи. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что 9 из них были сбиты в воздушном пространстве вблизи Киева. Еще три БПЛА уничтожили в Черниговской области.
В эту атаку не поступало никаких сообщений об использовании иранских дронов в Украине примерно с 15 февраля. Такое снижение темпа атаки БПЛА, вероятно, свидетельствует о том, что Россия исчерпала свои запасы и будет искать возможности их пополнения.
"Через вектор атаки эти БПЛА, вероятнее всего, были запущены из Брянской области РФ. Ранее единственный пункт запуска, который наблюдали с середины декабря 2022 года, был в Краснодарском крае, через Азовское море. Вторая пусковая площадка даст россиянам другое направление атаки, ближе к Киеву "Его создали, чтобы уменьшить время пребывания дронов в воздухе над Украиной и попытаться еще больше "растянуть" украинскую ПВО", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 25 февраля британская разведка заявила , что Россия вторую неделю не применяет против Украины иранские беспилотники Shahed-136, потому что, вероятно, исчерпала их запасы.
- В ночь на 27 февраля российские войска атаковали дронами Хмельницкий , погибли двое спасателей ГСЧС. 11 БПЛА было уничтожено.
- 1 февраля на Полтавщине ПВО сбило 5 российских беспилотников .
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