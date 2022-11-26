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Британская разведка объяснила, почему РФ бьет по Украине ракетами, предназначенными для доставки ядерных боеголовок

26 ноября, 2022 суббота
10:22
война с Россией

Россия использует против Украины ракеты X-55, предназначенные для доставки ядерных боеголовок, из-за нехватки оружия большой дальности

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка предполагает, что Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки со старых крылатых ракет и наносит этими носителями удары по Украине. Изображения из открытых источников показывают обломки, по-видимому, сбитой крылатой ракеты воздушного запуска X-55, разработанной в 1980-х годах исключительно для доставки ядерного заряда.

Такой также боеприпас наносит определенный ущерб из-за кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива. Однако она вряд ли сможет добиться надежного эффекта против назначенных целей. Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут функционировать как приманки и будут отвлекать украинскую противовоздушную оборону.

"Каков бы ни были намерения России, использование X-55 подчеркивает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности", - подытожили в британской разведке.

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ядерное оружие
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