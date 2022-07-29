Британская разведка объяснила, почему РФ активно привлекает ПВК Вагнера к войне в Украине

Об этом сообщает в Twitter военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Вероятно, компании Вагнера была назначена ответственность за определенные сектора линии фронта, подобно обычным армейским подразделениям. Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой широкомасштабной регулярной российской военной деятельности", - говорится в обзоре.

По данным британской разведки, с марта 2022 года российская частная военная компания Вагнера работает на Востоке Украины в координации с российскими военными.

В минобороны Британии подчеркивают, что этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российской власти относительно отрицания связей между ЧВК и российским государством.

"Роль Вагнера, вероятно, изменилась из-за того, что российскому минобороны не хватает боевой пехоты, однако вряд ли сил Вагнера будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны", - говорится в обзоре.

27 июля минобороны Британии сообщило, что с 2014 года Россия прилагает значительные усилия, чтобы обеспечить влияние на всю Африку, часто используя частную военную компанию Вагнера как один из своих любимых инструментов влияния в регионе.

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