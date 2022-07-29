Британская разведка объяснила, почему РФ активно привлекает ПВК Вагнера к войне в Украине
Минобороны РФ не хватает пехоты, поэтому оно активно привлекает наемников частной военной компании Вагнера, хотя до сих пор они выполняли другие миссии
Об этом сообщает в Twitter военная разведка министерства обороны Великобритании.
"Вероятно, компании Вагнера была назначена ответственность за определенные сектора линии фронта, подобно обычным армейским подразделениям. Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой широкомасштабной регулярной российской военной деятельности", - говорится в обзоре.
По данным британской разведки, с марта 2022 года российская частная военная компания Вагнера работает на Востоке Украины в координации с российскими военными.
В минобороны Британии подчеркивают, что этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российской власти относительно отрицания связей между ЧВК и российским государством.
"Роль Вагнера, вероятно, изменилась из-за того, что российскому минобороны не хватает боевой пехоты, однако вряд ли сил Вагнера будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны", - говорится в обзоре.
27 июля минобороны Британии сообщило, что с 2014 года Россия прилагает значительные усилия, чтобы обеспечить влияние на всю Африку, часто используя частную военную компанию Вагнера как один из своих любимых инструментов влияния в регионе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное